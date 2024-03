El rey emérito volverá a España para participar en las regatas de Sanxenxo, pues Pilar Vidal apunta que tiene todas confirmadas, aunque descarta que Juan Carlos I planee volver a residir en nuestro país. "La vuelta es dificilísima. Tú no cambias la residencia fiscal de un día para otro porque te apetezca", comenta.

La periodista señala que todos los asuntos ya los tiene aclarados, pero ahora mismo "la institución no goza de la misma fuerza que hace unos años", pues indica que el actual Ejecutivo "no es un Gobierno que favorezca a la institución", ya que es "muy respetuoso con la Casa Real, pero no es monárquico". Sin embargo, Juan del Val afirma que "el Gobierno no se ha portado nada mal con él".

De lo que no está tan segura es de su asistencia a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. "Si hubiese sido por generación, que fuesen amigos, te diría que sí pero no es la misma generación y ya no vive en Madrid", explica Vidal, aunque sí cree que asista algún miembro de la institución: "Algún miembro de la Casa Real habrá seguro porque está todo el mundo expectante, pero no va a ir toda al completo".