Pepón Nieto se ha metido varias veces en el papel de policía para la ficción, aunque muchas de estas ocasiones no ha llevado uniforme porque interpretaba a cargos superiores que no suelen vestir uniforme de policía. Tampoco llevó mucho el uniforme en la primera etapa de 'Los hombres de Paco', y esto fue por una razón algo curiosa que ha querido explicar en La Roca.

"¿Sabes por qué no nos poníamos casi nunca el uniforme de policía en 'Los hombres de Paco', porque Paco Tous tiene la cabeza tan grande que no había sobrero de su talla", ha explicado el actor, confesando que el otro actor le va a "matar" por desvelar este motivo. "Paco tiene un buen trono y no había gorras de su talla, por lo que teníamos que estar todo el rato con la gorra en la mano porque no había manera de encontrar un sobrero que le cubriera la cabeza. Decidieron que cuanto menos nos vistiéramos de uniforme, mejor", ha explicado Nieto.