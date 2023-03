Itziar Castro ha contado en La Roca los trabajos "más raros" que ha hecho, aunque antes ha contado una anécdota de una proposición que le hicieronn cuando todavía no era famosa: "Me ofrecieron una vez hacer una película X, pero no era una película X al final, sino que era una excusa porque quería acostarme conmigo un periodista". "Esa persona me dijo que sería un vídeo muy bonito, que cuánto cobraría, pero que no lo vería nadie, que era solo para él", ha recordado.

Así, la actriz ha señalado que ha hecho "antistripteases en despedidas de soltero y soltera", ha hecho de "camarera rusa falsa, cumpleaños vestida de Mickey Mouse", y también ha hecho "de directora de casting".

"He hecho castings a gente que hoy es más famosa que yo", ha expresado, tras lo que ha explicado en qué consiste un 'antistriptease': "En las despedidas de soltero estaba el striptease, y luego estaba el antistriptease, que lo hacíamos los actores, y era más cómico; en mi caso me quedaba totalmente desnuda, e iba con un body con los pechos y el 'parrús' pintado", ha indicado.