El contrato prematrimonial que Jennifer López ha pedido a Ben Afflek antes de casarse se ha hecho público. En este documento hay una cláusula que llama la atención a los colaboradores de La Roca y es por la que se comprometen a tener relaciones sexuales un mínimo de cuatro veces a la semana.

"Me parece muy bien que esté ahí por escrito. Si tu intención es esa, me parece que es una declaración de intenciones maravillosa", ha reaccionado Nuria Roca a esta noticia. A lo que su marido, Juan del Val, ha respondido bromeando: "Ándate con ojito porque estás con una persona un poquito mayor". La presentadora ha zanjado entonces la conversación: "Si hubiésemos firmado un contrato prematrimonial no estaríamos en las que estamos".