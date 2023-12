"Dichosos los ojos que te ven", espeta Nuria Roca a Juan del Val al comienzo del programa y explica que el escritor había acudido este fin de semana a Jerez de la Frontera a una boda que no se llegó a celebrar, pero aun así decidió quedarse allí. Se trata del enlace del torero Juan Ortega, que decidió suspenderlo ese mismo día.

"Digo, vendrá enseguida corriendo a casa, qué va, ha llegado directamente a plató", se queja la presentadora, ante lo que este argumenta: "Ya que estaba, no me voy a volver". "No he estado de boda, pero he ido con la voluntad", explica.

Del Val expone que estos días se celebraba la Zambomba, una fiesta jerezana, y que acudió a la peña flamenca La Bulería, aunque "obligado", se justifica. Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.