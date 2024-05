Sara Ramos recuerda algunos de los saltos en paracaídas que se han visto en los últimos días durante el homenaje al bicentenario de la Policía Nacional o en la celebración del día de la Comunidad de Madrid y plantea a los colaboradores si están a favor o en contra de esta actividad.

Nuria Roca se apresura a expresar su postura y reconoce estar a favor. "Yo me he tirado en paracaídas", comenta, aunque admite que no volvería a hacerlo porque ya ha vivido esa experiencia, que "no se parece a nada", asegura.

"Ni que te pille un toro se parece a nada y no significa que lo tengas que vivir", replica Nacho García, y Berni Barrachina propone reivindicar a los "cobardes". "Sois unos caguicas todos", espeta la presentadora.