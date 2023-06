La primera aparición de Leonor Watling en Atresmedia fue en la serie de televisión 'Farmacia de guardia', pero Sara Ramos destaca algo curioso en los créditos: "Apareces con dos apellidos diferentes".

La actriz comenta que tenía "muchos problemas de identidad" y aclara que su nombre real es Leonor Elizabeth Ceballos Watling. "Tienes nombre de reina de Inglaterra", apunta Nuria Roca, y la intérprete explica que su nombre "fue un poco por Leonor de Aquitania y por el registrador", pues su madre quería llamarla Eleanor, pero este no quiso registrarla con ese nombre, por lo que la inscribieron con el que tiene.

"Entenderás que tengo un conflicto, ¿cómo no voy a ser actriz?", bromea, y cuenta: "Ceballos es un apellido que toda mi familia son ingenieros de montes, médicos, gente respetable y a mí me dio una vergüenza... como no me vaya bien".