Este domingo en La Roca se ha discutido sobre la problemática del autodiagnóstico por internet, práctica habitual entre los jóvenes. Algo que ha molestado a Juan del Val que no entiende cómo la gente busca en Google su enfermedad y consume medicamentos sin acudir a un profesional. "Eres idiota", si buscas en Google tu enfermedad, ha sostenido tajantemente.

"Yo tengo un melanoma porque me lo pone Google y encima me medico cómo yo creo que me tengo que medicar. Tú eres idiota", ha zanjado Del Val tras escuchar al médico Juan Antonio, que ha acudido este domingo al plató de La Roca para hablar de este problema. El doctor ha contado que un paciente le pidió que "le recete un medicamento porque se lo ha recomendado Google".

"En mi vida he consultado Google", para ver qué enfermedad tiene, ha añadido. El tema ha salido a discusión ya que un estudio muestra que el grupo que más se autodiagnostica en internet son los menores de 25 años: un 70,6% recurre a Dr. Google. Así se desprende del VI Estudio de Salud y Vida elaborado por la aseguradora AEGON sobre la evolución de las tendencias de estilo de vida y salud.