Juan del Val reflexiona sobre la gestión que ha hecho Carlos Mazón de la DANA que ha arrasado Valencia; así como de la posición que ha adoptado el Partido Popular. "Se le culpa de la torpeza y de la soberbia, pero cerrar filas en torno a Mazón es estratégicamente un error de bulto", defiende el colaborador.

"No hay nadie en el PP que te diga que la gestión de Mazón ha sido solvente, sino simplemente presentable. Me parece de un nivel ínfimo decir que la culpa es del otro", añade en este vídeo, en el que critica la estrategia del PP Valenciano de cerrar filas en torno al president porque "lleva a un callejón sin salida, porque no se puede explicar".

"Nada de lo que ha hecho está bien", sentencia; y agrega: "Cuando alguien no explica algo es porque no lo puede explicar y todo el mundo lo sabe, dentro y fuera del PP".