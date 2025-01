Juan del Val, sobre Sánchez: "Él sospecha que, de ir a los sitios más afectados por la DANA, le habrían abucheado"

El escritor reacciona a la visita que realizó Sánchez a Valencia para mantener una reunión interministerial, reconociendo que no entiende "por qué esta reunión no se hizo en Madrid, si hablamos de gestión y no de foto".

Pedro Sánchez acudió a la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para presidir la reunión interministerial sobre la situación de la provincia tras la DANA del pasado 29 de octubre, a la que se invitó a los alcaldes de las 28 localidades afectadas que se encuentran en situación de Emergencia 2.

Juan del Val ha analizado por qué el presidente del Gobierno no acudió a los sitios más afectados por la DANA, señalando que cree que Sánchez, al igual que él, sospecha que, de haber acudido a estas zonas, el recibimiento "no habría sido el esperado para él".

"Le podrían haber abucheado, como poco", ha destacado. De esta forma, ha explicado que la estrategia en la que Carlos Mazón "es el malo" se habría "igualado" si a Sánchez le llegan a abuchear de la misma manera.

"Es más inteligente meterte en un lugar cerrado con ocho o diez ministros donde no exista ese peligro de que la gente pueda manifestar su malestar", ha indicado, reconociendo que no entiende muy bien por qué esa reunión no se hizo en Madrid "si hablamos de gestión y no de foto".