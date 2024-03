Las entrevistas que está concediendo Ricky Martin están dando mucho que hablar, ya que el cantante ha dado unas declaraciones en las que ha hablado sobre por qué decidió hacer pública su homosexualidad, un hecho que fue muy comentado en su día. Según ha comentado, su equipo le decía que no le hiciera porque sería el final de su carrera. "No lo necesitas, cállate. Todo tu entorno lo sabe. No hace falta decírselo al mundo", recuerda que le dijeron-. En cambio, su padre, psicólogo de profesión, se mostró contrario a esta opinión: "Él me decía 'tienes que salir del armario, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos, a mentir?". Lo que llevó al cantante a hacer pública su orientación sexual.

Porque, aunque ahora parezca una "barbaridad", como dice Marta Critikian, lo cierto es que "en ese momento las discográficas tomaban muchísimas decisiones a nivel personal de los artistas". "Cómo tiene que ser la cosa para que un artista piense que salir del armario va a hacerle perder ventas", comenta Berni Barrachina, quien se muestra a favor de hacerlo público porque, así, "te conviertes en abanderado de la causa para muchos fans".

Por su parte, Juan del Val defiende la necesidad de decirlo "en situaciones de privilegio, como es la suya, donde es casi es una obligación moral".