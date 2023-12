La decisión del torero Juan Ortega de suspender su boda a apenas dos horas de la gran celebración ha causado numerosas reacciones, entre ellas la del colaborador de La Roca Juan del Val, que estaba invitado al evento.

Del Val no dudó en comentar en pleno directo en el plató del programa cómo fue la cancelación del evento: "Nos dicen que Juan tiene dudas, y que no quiere terminar de dar ese paso para adelante", ha explicado el colaborador, que ha asegurado que en la preboda no se notó "nada raro".

"Yo estuve hablando con personas próximas a ella y cuando se enteró, pues imagínate, un llanto... nadie entiende esa decisión, pero Juan es un tipo íntegro, que toma una decisión y...", ha explicado el colaborador, que ha reconocido, aún así, que "la gestión de los tiempos es horrible".

"Yo creo que cuando alguien toma una decisión así nos falta información de por qué lo hace, porque es muy de guion cinematográfico", ha explicado el colaborador, que ha asegurado que se mensajeó con él y que no pasó nada relevante esa noche.