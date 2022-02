La presentadora de La Roca ha preguntado a los colaboradores del programa si ellos celebran haciendo algo especial el día de San Valentín. La mayoría aseguran que no harán nada diferente, o bien porque no les gusta o bien porque no tienen pareja.

Pero entre todas las respuestas ha destacado la de Juan del Val, que dirigiéndose a Nuria Roca ha dicho: "Tú y yo lo vamos a celebrar como siempre". La presentadora se ha extrañado, pues no celebra el día de los enamoraos, y ha dicho: "¿Cómo que como siempre?". Esa respuesta no es la que se esperaba Juan del Val: "Tendrías que haber dicho que para ti y para mí, siempre es San Valentín".