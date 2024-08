Los colaboradores de La Roca han debatido en el programa sobre si creen que vender una exclusiva supone abrir la veda a que el famoso esté obligado a responder a todo lo que los periodistas le pregunten.

Marta Bolonio, redactora jefe en 'Semana', ha señalado que cuando alguien vende una exclusiva se pone "en el punto de mira" para que la gente comience a hablar de esa persona.

Sin embargo, Juan del Val no ha estado del todo de acuerdo con el planteamiento, asegurando que cree que las revistas del corazón utilizan "un truco bastante perverso". El escritor ha confesado que a él no le parece mal que alguien quiera vender una exclusiva, dejando claro que eso no significa "vender tu vida".

El colaborador ha destacado que no es cierto el argumento de que por haber hecho una exclusiva, los periodistas ya "le pueden sacar". "Como si no fueran a hacerlo de no haberla vendido", ha indicado.

"Hay veces que no has vendido nada y te siguen sacando igual", ha asegurado. Un momento que Marta Bolonio ha aprovechado para destacar que los periodistas irán siempre detrás de aquel personaje que genere interés para el público.

"¿A qué te compromete entonces el hecho de que hayas vendido una exclusiva?", se ha preguntado el escritor, recalcando que si un personaje interesa, "le van a sacar" aunque no la haga.

*La Roca está de vacaciones y hasta que el programa vuelva en septiembre estamos recuperando desde laSexta.com algunos de los mejores momentos de esta temporada.