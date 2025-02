Juan del Val: "Me encantaría que quien revela una conversación privada por WhatsApp se meta en un lío que se le quiten las ganas"

Juan del Val ha asegurado este domingo en La Roca que le encantaría que "quien revela una conversación privada por WhatsApp se meta en un lío que se le quiten las ganas".

Así de tajante se ha mostrado el escritor en referencia a los mensajes privados que se enviaban Claudia Bavel con Iker Casillas y que han visto la luz. Al parecer, Claudia, la creadora de contenidos para adultos en OnlyFans habría filtrado sus mensajes de WhatsApp intercambios con el exfutbolista.

"Vente a la capital, te me haces rogar. Te voy a comer. Sé que no soy de tu talla, pero me da igual" o "Al personal me lo revolucionas entero. Dios bendito. Muy guapa", son algunos de los mensajes que se han revelado estos últimos días.