Juan del Val se mostró muy crítico con Bárbara Rey en La Roca el pasado domingo, donde dijo que "menos mal que a una persona que graba para extorsionar le quitan el material, independientemente de que luego todo el mundo la considere una víctima". "Y no me vale lo del seguro de vida. Eso es un cuento que no sé cómo os lo creéis", expresó el escritor, en referencia a las supuestas grabaciones que hizo Bárbara Rey del rey emérito.

Así, Del Val subrayó que la vedette "grababa escenas íntimas en una habitación". "¿Cómo lo vamos a ver? Afortunadamente, no lo vamos a ver", celebró el escritor, a lo que añadió: "Espero que no lo veamos". Puedes ver la reflexión de Juan del Val en el vídeo principal que acompaña a la noticia.