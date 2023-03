La pandemia ha disparado el negocio de los libros de autoayuda y motivación, pero ¿qué piensa la gente sobre este género? Inés Gonzalo ha salido a la calle para hablar con los españoles sobre el tema.

"No me gusta nada", afirma un hombre mientras que una chica destaca que "no podemos creernos todo lo que está escrito". ¿Alguna vez han comprado un libro de este género? "Lo intenté leer, 'el universo me dará lo que quiero', y todavía sigo esperando, vengo de trabajar y tengo que seguir trabajando", afirma un hombre mientras que otro señala que ha aplicado en su vida consejos que le daba la autora en el libro y ha comprobado que han funcionado. "En vez de ir al médico estás yendo a un mago que te va a curar la vida porque lo has soñado", lamenta uno de los entrevistados.

Pero, ¡creen que hay un boom del positivismo? "Gestionar el fracaso es muy positivo y en estos libros parece que no existe, que el éxito está siempre ahí", lamenta otro hombre mientras una chica afirma que "tanto positivismo" la agobia porque "no todo es tan bonito como parece". "Estar mal está bien", insiste la joven. Puedes ver el reportaje completo en el vídeo principal de esta noticia.