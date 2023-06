Jorge Morcuende, un joven emprendedor de éxito que ha ingresado en el último año 2,5 millones de euros, destacó en La Roca que es "un bueno momento para aprovechar el increíble universo de oportunidades que hay gracias a la digitalización" y contó qué es para él el éxito: "Para mí el éxito es trabajar todos los días en algo que te apasiona, porque cuando tú trabajas en algo que te apasiona es como que no estás trabajando, sino que estás divirtiéndote, jugando, aprendiendo y progresando".

Sin embargo, Sara Ramos mostró su desacuerdo con esta opinión. "Me parece un error pensar que trabajando mucho se puede ser muy feliz", ya que, según dijo, "por mucho que guste tu trabajo, trabajar no es agradable". "Tener que levantarte todas las mañanas para ir a un sitio a pasar ocho horas y no tener tiempo para nada no puede ser el sueño de nadie por mucho que te guste tu trabajo", manifestó.