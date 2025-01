Joaquim Bosch, tras escuchar al juez Carretero: "Yo me comporto igual, tanto si sé que se va a difundir como si no"

En la mesa de debate de La Roca han querido abordar la filtración de la declaración de Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón realizada por el juez Carretero. Una sesión que ha sido objeto de polémica por la forma en la que el magistrado se dirigió a la actriz.

Para hablar de ello, han contado con la presencia del juez Joaquim Bosch. "Yo me comporto igual, tanto si sé que se va a difundir como si no", apunta, haciendo referencia a las declaraciones de Carretero, en las que dejó entrever que, de haber sabido que las declaraciones se filtrarían, no habría empleado ese tono hacia Mouliaá.

"Estas declaraciones son duras, pero, sobre todo, son duras para las personas denunciantes", señala Bosch en La Roca. Posteriormente, explica cómo debe ser el trabajo de un juez instructor en un caso, independientemente del asunto que trate.

"Actuar con mucha delicadeza, con mucho respeto, y actuar como dice la ley: 'se escuchará la versión sin interrupciones, y si después hay contradicciones o hay que matizar, el juez repreguntará'", concluye el magistrado Joaquim Bosch.