Una víctima de un falso terapeuta habla con La Roca acerca de cómo cayó en la red de esta persona y acabó desarrollando "un trastorno obsesivo compulsivo de escrúpulos que no tenía" cuando empezó su 'tratamiento'.

"Me lavaba muchísimo, con saña, tenía problemas en las manos. Se me cuarteaba la piel. Me levantaba de la cama y al tocar cosas implicaba que tenía que lavarme cada dos por tres. Si vives con otra gente, la gente toca cosas que te pueden dar asco", cuenta en La Roca.

El hombre lanza un claro mensaje a este falso terapeuta: "Le diría que me hizo muchísimo daño, me estafó, debería devolverme todo el dinero e indemnizarme. Es de lo que más me arrepiento en la vida".