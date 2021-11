Carmen Díaz fue la doctora que acompañó a Javier Serrano durante la eutanasia. La médica ha visitado el plató de La Roca, donde ha afirmado que "lo duro" del proceso fue ver que no tenían "el respaldo de las instituciones". "A Javier lo vimos el 25 de agosto, día en el que hizo la petición formal, el 10 de septiembre da el visto bueno su médico principal, pero cuando nos enteramos de que la comisión de garantía no está constituida, eso supone para Javier una espera en una decisión tomada previamente que no se sometía a la ley", ha expresado. En este sentido, la doctora ha declarado que está segura de que si no hubiera salido el caso en los medios, "el proceso no se hubiese acelerado".

En lo referente a qué ha aprendido con este proceso, Díaz ha dicho que ella por su trabajo está "bastante cerca de la muerte". Sin embargo, ha destacado que, en concreto, Javier le ha enseñado que "hay que dejar siempre a los pacientes elegir cómo quieren morir", tras lo que ha criticado que "no se atiende bien a los pacientes en el proceso de la muerte".

Además, la doctora ha señalado que en este caso "ha sido fundamental" el hijo de Javier Serrano y, sobre todo, su hermana, "que estuvo con él hasta el último momento cogiéndole la mano". "Si para mí es duro, es mucho más duro para su hermana", ha expresado Carmen Díaz.