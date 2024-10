Salvados se ha adentrado en el lado más oscuro de las redes sociales, un submundo de auténticos horrores que desvela en 'Redes sociales: la fábrica del terror', un doble especial que laSexta emite este domingo y el lunes. Un programa tan duro que, por primera vez, Gonzo tuvo "una reacción física" al escuchar el testimonio de una de las entrevistadas, según confiesa en La Roca.

"Normalmente este tipo de programas el método de trabajo es que los compañeros del equipo conocen antes a las personas que acabarán siendo posibles entrevistados", explica el periodista. En este caso, cuando tuvo que ver la conversación con una de las moderadoras de contenido que participan en el programa, le impactó tanto su relato que llegó a sentir náuseas.

Les describió algo que tuvo que ver en su trabajo y que "le había hecho cambiar su personalidad". "Mientras lo detallaba fue la primera vez que escuchando algo tuve una reacción física, una náusea, una cuestión superior al control mental de lo que tú estás escuchando y que hizo tener que parar y empezar a pensar: 'No sé si podremos poner todo lo que nos están contando en el programa'", relata Gonzo.

De hecho, esa anécdota no se ha incluido en el programa final. "Porque no es necesario, porque tenemos otras anécdotas suficientemente explícitas y no faltamos al respeto al espectador", explica el periodista. "Si a mí eso me provocó esa sensación, ¿necesitamos ponerla? Pues no, por desgracia hay muchos más ejemplos de los que nos cuentan que te permiten entender", señala.

Tras elaborar este programa, ¿ahora está más preocupado o aliviado? Gonzo asegura que está "aliviado por conocer" y anima a los espectadores a hacerlo: "¿Cómo nos puede dar miedo saber lo que tenemos en el bolsillo?", incide.

La denuncia principal es la siguiente: "Las redes sociales son plenamente conscientes de los daños que causan buena parte de los contenidos que se pueden ver en esas plataformas y siendo conscientes no solo han elegido no hacer nada, sino que han visto que además les hace ganar pasta, y como les hace ganar pasta han reprogramado los algoritmos para que hagan más daño", resume Gonzo.