En La Roca se ha mantenido un debate sobre el posicionamiento político de algunos famosos, una conversación en la que Gonzalo Miró ha defendido que todos tienen derechos a manifestar su opinión o no querer hacerlo.

"Todos tendríamos que defender la libertad de opinar o no. Si alguien no quiere opinar, no tiene por qué hacerlo. Ahora, lo que sí hay que ser consciente de que cuando dices algo, tienes que aceptar las consecuencias que eso tenga. Antes eso no ocurría porque no había ese eco de que al que opina le llegase al instante lo que opinaban de él", ha expresado.

