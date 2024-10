La vivienda continúa siendo uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad española. Por ello, desde La Roca han querido dedicar un pequeño espacio para hablar de la Ley de Vivienda y de la situación que viven actualmente tanto inquilinos como propietarios.

En sus últimas declaraciones, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido solidaridad a los propietarios como solución para reducir los elevados precios de los alquileres: "España es un país solidario, les pido que se hagan cargo".

Estas declaraciones no han sido compartidas por el colaborador de La Roca, Gonzalo Miró. "Confiar en la buena fe de la gente para solucionar los problemas debería ser un plan B, pero nunca una prioridad, y menos para un Gobierno", ha criticado.

El colaborador también ha continuado diciendo que en estos momentos "interesa hablar mediáticamente" de los casos de ocupación, pero se olvidan de los casos de personas en situación de "plena vulnerabilidad" que desaloja sin tener en cuenta su circunstancia. "La ocupación, yo no digo que no ocurra. Pero en 2023 ha habido menos denuncias que en 2022. No llega al 0,1%"m ha añadido Gonzalo Miró.

Por otro lado, ha considerado que se debería dejar de hablar tanto de la "ocupación", sobre todo si el objetivo es trasmitir miedo a la sociedad.