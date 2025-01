Gonzalo Miró: "Con Mazón me tengo que morder la lengua para evitar una demanda por su parte"

Gonzalo Miró ha sido muy claro acerca de su opinión sobre Carlos Mazón. El colaborador, en La Roca, ha metido en la ecuación también al PP después de la ovación al president y tras los mensajes en redes publicados después de las palabras sobre Gaza en Les Corts.

"Me cuesta mucho no definir a Mazón como me gustaría. Me tengo que morder la lengua para no recibir posiblemente una demanda por su parte", ha afirmado Miró en el programa de Nuria Roca.

Luego, ha puesto al PP en el foco: "No le sacaría de la ecuación. No solo le respaldan, sino que el otro día le reciben con aplausos y vítores. Esto es el PP. Es verdad, tiene mucho que ver con Alvise y con VOX ese tuit racista para intentar ganar ese espectro político, pero lo llevaría más lejos".

"Vemos cómo Mazón y Feijóo mienten con las ayudas a los afectados por la DANA. ¿Qué pretenden? Entiendo que quieren que la gente no pida ayuda, para luego convencerles de que si no se les ha ayudado es porque el Estado no ha querido. Tiene que tener una intención electoral", ha concluido.