Fernando Tejero se sinceró en La Roca sobre su vida en los años 80 en Málaga y reconoció que no tiene muy buen recuerdo de aquella época porque ocultaba su homosexualidad. "Eso el que lo ha vivido sabe que es un putadón terrible, porque el no ser tú para agradar a la sociedad y a tu familia es terrible. Tengo muy buen recuerdo de cuando me vine a Madrid, porque me solté la melena. Hasta entonces no me pude expresar como yo realmente era", expresó el actor.

En este sentido, Tejero afirmó que tuvo "una infancia y adolescencia bonita por una parte, pero por otro fue muy trágica": "Sufrí lo que hoy llaman bullying; tartamudeaba, y todavía hoy depende de la situación me pasa. Era por no poderme expresar tal cual soy. Cuando uno no puede expresarse, le cuesta hacerlo, y eso era lo que me pasaba a mí", manifestó.

Sin embargo, la situación no cambió de la noche a la mañana al irse a vivir a Madrid, sino que le "costó": "Estuve un año en Madrid diciendo que era heterosexual y fingiendo que me gustaban las chicas, pero cuando salí del armario, que no me gusta mucho esa expresión, aquello fue maravilloso", recordó.