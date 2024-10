Las nuevas conversaciones que se han filtrado del rey Juan Carlos hablando con Bárbara Rey siguen dando mucho de qué hablar. "Cómo pudo ser tan ingenuo de pensar que él podía a hacer lo que quisiera y pensar que la otra parte del tablero no iba a hacer nada", se pregunta Gonzalo Miró. "Mira qué ingenuo ha sido que no ha sospechado que le estaban grabando. Ha salido con dos señoras y las dos le han grabado", responde Sara Ramos. Y eso que, en "los dos casos le avisaron", asegura Pilar Vidal, quien justifica que el emérito tomó estas decisiones porque "podía más el amor".

Sin embargo, y a pesar de que con Bárbara Rey ya le avisaron de que le estaban grabando, Juan Carlos volvió a cometer algunas imprudencias con Corinna Larsen. "Él fue sometido por la exvedette, pero en 2004, cuando se lía con Corinna, le pide el favor al director del servicio secreto de que le ayude a hacer negocios en España", recuerda el periodista Fernando Rueda.

"Y el director del servicio secreto, que la conoce, se queda espantado" y advierte al rey de que "puede perjudicarle muchísimo". "El rey no solamente no hace caso, sino que le entrega papeles que son secretos de Estado", afirma el periodista, que termina su intervención señalando que el emérito "no ha aprendido la lección de Bárbara Rey".