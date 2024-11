Esteban Urreiztieta, sobre el testimonio de Aldama: "No solo ha confesado, también ha puesto sobre la mesa delitos que no estaban en la causa"

En su comparecencia ante el juez, Víctor Aldama aseguró haber entregado 400.000 euros en metálico a José Luis Ábalos y 200.000 más a Koldo, además de otros pagos en especie. Este testimonio le ha permitido salir de prisión bajo medidas cautelares.

Desde el plató de La Roca, el periodista Esteban Urreiztieta analizó el impacto del testimonio de Aldama. "De momento, la fiscalía le ha dado credibilidad a sus palabras, hasta el punto de dejarle en libertad después de que la propia Audiencia Nacional dijera hace apenas una semana que existía riesgo de fuga", explicó Urreiztieta.

"Este señor no solo ha confesado, sino que ha puesto sobre la mesa innumerables delitos que no estaban en la investigación, que no estaban en la causa", señaló el periodista. Como por ejemplo un supuesto pago al jefe de gabinete de María Jesús Montero, entre otras cosas.

En cuanto a su liberación, Urreiztieta subrayó que Aldama no ha regresado a casa sin condiciones. "Él ha adquirido un compromiso con la fiscalía de aportar pruebas sobre las acusaciones que ha realizado", comentó.

Aldama explicó que no había mencionado la existencia de dichas pruebas anteriormente porque necesitaba estar en libertad para acceder al material y llevar a cabo "las búsquedas" necesarias.