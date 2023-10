Óscar, de 40 años, ha vuelto a casa de sus padres con sus dos hijos. "Intenté encontrar un alquiler más económico, pequeño, pero pasaba al revés, que iba subiendo. Al final, determinamos que para poder tener para comer, teníamos que volver a casa de mi madre. Hablamos con ella, y ahí estamos", expresó en La Roca, donde contó que él duerme "en el comedor".

Pese a tener un contrato fijo de trabajo, el hombre lamenta que no puede pagar un alquiler con los precios que hay: "Vivienda no hay para la demanda que hay en el mercado, y la que hay no se está facilitando; hay vivienda vacía", denunció, tras lo que señaló que tiene que, además, tiene que cuidar de su madre "porque tiene grado 3 de dependencia", por lo que él es el encargado de cuidarla.

Los jóvenes cada vez se independizan más tarde y ahora, además, muchos de ellos vuelven a casa de sus padres porque no tienen otra alternativa. Es lo que se conoce en otros países como 'boomerang kids'. Se trata de aquellas personas que, pasados los 40, se ven obligados a volver a vivir con sus padres. Entre los principales motivos de este hecho se encuentran la subida del precio del alquiler, la alta tasa de desempleo o los bajos salarios.