En su visita a 'La Roca' del pasado domingo, Miguel Bosé habló de la complicada relación con su padre, Luis Miguel Dominguín, que, asegura, "me quería, pero es verdad que no le gustaba cómo yo era porque no era el digno heredero de un torero".

A pesar de ello, Bosé apareció vestido de torero en la portada de su primer disco: "No sé cómo le sentó a tu padre", le comenta Nuria Roca, a lo que el cantante responde asegurando que "solo me dijo 'se carga al otro lado'".

Un vinilo que la presentadora reconoce guardar como un tesoro, porque admite que "fue mi primer disco" y que, además, pide al propio Bosé que se lo dedique en directo: "Quiero cerrar un círculo".