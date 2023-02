Nuria Roca comenzó el programa este domingo destacando que era el Día Mundial del Puzle y contó que, en su caso, tiene "un puzle de un cuadro del Museo del Prado de 9.000 piezas". "A mí lo que me gusta de los puzles es coger todas las fichas y dividirlas por grupos", reconoció.

Por su parte, Juan del Val no pudo evitar comentar su opinión sobre los que hacen puzles: "¿Por qué no decimos ya y coincidimos en que la gente que hace puzles no está bien? Me vais a decir que una persona que hace un puzle de 9.000 piezas es porque tiene una vida súper interesante...", manifestó, a lo que Roca reaccionó destacando que acababan de empezar el programa y que "El club de los ofendidos" era más tarde. "Un respetito por los 'puzleros'", pidió la presentadora, tras lo que Berni Barrachina defendió que los rompecabezas permiten "alimentar tu paz interior".