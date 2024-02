El turismo alcanza cifras récord en 2023, con un gasto de 100.000 millones de euros por parte de los turistas internacionales. Algo que también ha visto un crecimiento exponencial son los pisosvacacionales y que Carmen Lomana describe como "un espanto", pues afirma que se han convertido en "una auténtica plaga en las ciudades".

Además, destaca que mucha de la gente que se aloja en ellos "se comportan como verdaderos salvajes". Nuria Roca lo relaciona con el 'low cost', aunque señala que después de la pandemia han aumentado mucho los precios.

Por su parte, Pedro Bravo, periodista e investigador social, incide en que la culpa no está tanto en el turista sino en el modelo turístico que se oferta y comenta que "poner muchos huevos en una cesta o sector económico es peligroso".

Este explica los datos de visitantes recibidos en nuestro país con "crisis geopolíticas en otros lugares" y expone que en la pandemia nos dimos cuenta de que "no fabricábamos nada, no solo nosotros, toda Europa" y advierte de la dependenciade España del turismo: "Lo que falla es que no estamos produciendo nada más allá que atracción turística".