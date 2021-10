Las estafas poniendo de por medio cuestiones como el amor es una problemática más común en nuestro país de lo que pueda parecer. Por ello, la periodista Inés Paz ha hablado con Selva Orejón, directora ejecutiva de 'onBRANDING', una empresa de ciberseguridad, que da pautas para evitar ser víctima de este tipo de situaciones. Esto es, si se conoce a alguien por Internet y la cosa va a más.

"Como en cualquier relación, uno siempre tiene que tener cierta protección para sí mismo. Para ello, en el caso de que ocurra por Internet, dado que tampoco estás teniendo tanta información no directa (comunicación no verbal, por ejemplo), sería muy importante que fuéramos verificando si lo que nos están diciendo es comprobable o no", ha explicado en La Roca Selva Orejón, que ha puesto un ejemplo muy concreto.