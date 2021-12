Vanesa Martín ha contado en La Roca que tiene "algún que otro 'hater'" y que, "a veces", salta: "No debería saltar, pero si me callo me sale una úlcera. Salto y les dejo en su sitio un poco porque la gente habla con una vehemencia y pensando que no importa lo que digan". Asimismo, ha señalado que también opta por "bloquearles" para evitar que tengan información suya.

En contraposición, la artista tiene millones de seguidores. A muchos de ellos, les ayuda con sus canciones. "Vas siendo consciente de la ayuda que prestas conforme te cuentan historias. Por eso leo muchísimo de lo que me mandan y tengo en mi casa un mueblecito especial para guardar todo. Las redes sociales te permiten estar intercambiando información y saber cómo respira y cómo late la gente que te sigue. Eres partícipe de embarazos, ayuda en una enfermedad, enamoramientos...", ha expresado.