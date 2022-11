Con motivo del Día del Soltero, en la mesa de debate de La Roca se ha tratado el asunto de la soltería y la vida en pareja. Para Juan del Val, quienes tienen pareja están "un poco en el redil", considerando "muchísimo más difícil de controlar" un hipotético mundo lleno de solteros.

Tras escuchar la reflexión de Del Val, Nuria Roca deja una sincera confesión, y es que a la presentadora le gustaría ser soltera "en algún momento". "Yo nunca he estado soltera", afirma Nuria, que no es capaz de recordar cuándo fue la última vez que no tuvo pareja.

"No sé si estás intentando poner a alguien en preaviso", bromea Gonzalo Miró mirando a Juan del Val. Sin embargo, la presentadora cree que no sería capaz de llevarlo bien, recordando que una vez se fue sola de vacaciones y volvió a su casa al día siguiente.