Nuria Roca y Silvia Abril reflexionan en La Roca sobre la llamada "crisis de los 50" y lo que supone llegar a esta edad. Y es que, para la presentadora, "una cosa es el tema físico" y "los achaques" que podamos sufrir con el paso del tiempo y "otra cosa es lo que supone hacerte mayor", como "que te empiecen a llamar señora" o "te cedan el asiento".

Cuestiones que para Juan del Val y Carmen Lomana no suponen un problema, ante lo que Nuria Roca lanza una confesión: "A mí me vais a perdonar, pero yo entré en los 50 muy contenta y ahora no lo estoy tanto". Puedes escuchar el debate al respecto en el plató en el vídeo unas líneas más arriba.