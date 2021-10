Cayetano Martínez de Irujo, nuevo colaborador de La Roca, ha hablado sobre los complicados años que ha pasado cuando en la mesa se hablaba del Sextómetro de este domingo, en el que se preguntaba a los espectadores si preferirían que les tocase un millón ahora o esperar diez años y recibir diez millones de euros.

"Después de los siete años que he pasado, cogería un millón ahora. He tenido 11 operaciones, ocho obstrucciones intestinales seguidas, es una cosa absolutamente insólita, que no se puede prevenir. Ahora me han puesto una malla total, que es lo que más puede prever", ha contado, a lo que ha añadido: "Solo rezo para que no vuelva a pasar porque verte en el hospital cada dos por tres de esa manera....". Así, ha aclarado que ahora está bien de salud, ya que, según ha dicho, tiene "una capacidad de recuperación espectacular".