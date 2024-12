Carmen Ro: "Lo único que le preocupa al exhibicionista del egoísmo de Mazón es su puesto para seguir mintiendo"

La periodista y escritora Carmen Ro ha pasado por La Roca para analizar la actualidad política, y especialmente la situación en la que se encuentra Valencia un mes después de la catástrofe provocada por la DANA.

La colaboradora de La Roca ha denunciado que Carlos Mazón esté constantemente hablando a través de los medios de comunicación para culpar a Pedro Sánchez y al Gobierno de la catástrofe: "No sé cómo Feijóo no retira a Mazón de una vez, me parece brutal su exhibicionismo".

Además, el presidente valenciano ha asegurado en los últimos días que las mayor parte de las ayudas del Gobierno se debían devolver, algo que no es del todo real. Por eso, Carmen Ro ha denunciado la falta de tacto de Mazón: "No sé cómo le puede meter miedo ahora a la gente que necesita ayudas".

"Lo único que le preocupa al exhibicionista del egoísmo de Mazón es su puesto, su silla y su aforamiento para seguir mintiendo", ha concluido Carmen Ro.