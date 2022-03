Begoña Urmeneta, quien lleva 25 años trabajando de camionera, se ha mostrado muy crítica en La Roca con Miguel Hernández, a quien ha lanzado unas preguntas: "¿Quién eres? Porque no tienes ningún camión y no eres asalariado, según tú. ¿Quién eres tú para representar al transporte?". "Fue transportista y tuvo una empresa, pero hace años que esa empresa cerró, por lo que no sé quién es hoy en día en el transporte", ha señalado.

"¿Dónde están esas reclamaciones para que los asalariados te apoyemos? ¿Dónde han quedado? Porque yo lo único que estoy escuchando en sus vídeos es que quiere la foto con la ministra", ha criticado la camionera, quien ha dicho que ella le consigue esa foto. "Se la enmarco y se la mando", ha apostillado Urmeneta, quien ha insistido en que no cree que "cueste mucho conseguirle a este hombre una foto con la ministra, porque no quiere más que la foto". "¿Y qué pasa con el resto de las reivindicaciones?", se ha preguntado.

En la misma línea, la camionera asalariada ha expresado que alaba que Hernández "haya conseguido movilizar a un país", pero no está de acuerdo con "cómo lo ha hecho" porque, según ha dicho, a ella y a sus compañeros les ha "afectado personalmente": "Lo ha hecho con coacciones, con amenazas, con violencia, tanto a mí y a mis compañeros, como a la empresa para que pare", ha denunciado

Tras escuchar a Begoña Urmeneta, la actriz Antonia San Juan se ha declarado "fan total" de la camionera.