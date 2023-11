Una reclutadora de recursos humanos se ha vuelto viral en redes sociales al criticar la surrealista situación que le pasó durante una entrevista de trabajo. Y, es que, el candidato se presentó con su madre. "tendré que saber dónde se mete", le dijo.

En definitiva, "la señora fue a ver si la entrevista merecía la pena o no", explica Cristina Plaza a sus compañeros de La Roca. Pero finalmente no hubo entrevista "porque no la dejaron entrar y entonces decidió que no entraba ni su hija ni ella".

"Las madres, quitando la mía en realidad, son pesadísimas", espeta Juan del Val al conocer este caso. "La tuya no, ¿verdad?", suelta al instante Nuria Roca, a lo que su marido responde: "La mía por supuesto que no, es perfecta". Escucha esta divertida lluvia de dardos conyugales en el vídeo principal de la noticia.