Antonio García Ferreras participa en el programa La Roca apenas unas horas antes de que los colegios electorales cierren las urnas en Galicia. Según su estimación, habrá consecuencias "pase lo que pase". Reconoce que si un mes atrás le hubieran preguntado por la posibilidad de que el PP perdiera la mayoría absoluta en la comunidad, habría respondido que es "imposible".

"Galicia es un territorio de mucha estabilidad electoral, sin grandes sorpresas, y el PP lleva cuatro mayorías absolutas consecutivas", ha recordado. No obstante, cree que en estos momentos "no será fácil que la pierda, pero ya no es imposible", algo que, de suceder, supondría un "terremoto político".

"Si el PP pierde Galicia, se avecina un torbellino en Génova", ha vaticinado García Ferreas al opinar sobre unas elecciones gallegas "de infarto y con proyección nacional porque Feijóo se la juega". Puedes ver la intervención completa visitando el vídeo situado sobr estas líneas.