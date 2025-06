Juanma Lamet: "Sánchez tiene que coger el toro por los cuernos; si no, llegará tarde y le atropellará la corrupción"

El periodista del diario 'El Mundo', Juanma Lamet, ha visitado La Roca para hablar del reciente informe de la UCO que vincula a Santos Cerdán en el 'caso Koldo'. Según este documento, Ábalos, Cerdán y Koldo habrían participado en el reparto de 1,7 millones de euros en comisiones ilegales, con una parte ya cobrada y otra aún pendiente.

"Hemos conocido la punta del iceberg, queda mucho por conocer. Koldo tiene muchísimas más grabaciones y van a salir más informes de la UCO", asegura Lamet, que califica esta situación como la "pornografía de la corrupción".

Además, el periodista señala que la reacción del PSOE y del presidente del Gobierno no ha estado a la altura de la gravedad del caso. "No se pueden quedar en la respuesta pírrica que han dado… Esto es de una gravedad que no se puede quedar en cambios cosméticos del partido."

Por último, advierte que Pedro Sánchez debe actuar con contundencia si no quiere que el escándalo se le vuelva en contra: "Sánchez tiene que coger el toro por los cuernos; si no, llegará tarde y le atropellará el toro de la corrupción".