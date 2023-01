En La Roca se debate de todo. Esta semana, se ha escuchado al PP de Extremadura proponer que el flamenco sea una asignatura opcional en las escuelas, algo que ha generado opiniones dispares. En ese debate, Juan del Val ha recordado una anécdota que tuvo con una persona en un AVE.

"El otro día, me dice uno en el AVE: 'Me caes muy bien, pero eres muy rojo'", recuerda Del Val, que no terminó de entender el comentario. Siguiendo el debate del flamenco, Del Val está en contra de que sea opcional, porque para él debería ser obligatoria. Revive el momentazo en el vídeo que acompaña a estas líneas.