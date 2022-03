La periodista y colaboradora de 'La Roca' Ángeles Caballero ha considerado un "éxito apabullante" la manifestación que este 20 de marzo ha recorrido Madrid en defensa del campo y del mundo rural. "Me ha parecido una manifestación absolutamente abrumadora. Ha sido un éxito", ha definido Caballero.

La reportera de El Confidencial ha asegurado que la situación del campo es "una enfermedad crónica y estructural" y ha advertido que el Gobierno no es el único que se enfrenta a esta problemática. "Pedro Sánchez tiene un problema, pero me temo que Feijóo también. Me temo que ninguno de los dos líderes del bipartidismo va a conseguir recoger la rabia que tiene el campo". Puedes escuchar su intervención en el vídeo principal de esta noticia.