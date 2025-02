"Daba igual la edad o la complexión física mientras llevara falda o vestido": el 'modus operandi' del 'depredador' del metro de Madrid

Virginia G. Manrique, jefa del grupo de redes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, narra en 'La Red' cuál fue el proceso que se siguió para identificar y detener al delincuente que grababa bajo las faldas y vestidos de las mujeres en el metro de Madrid para posteriormente subir ese contenido a páginas web pornográficas.

Tras analizar los contenidos de esos vídeos, los metadatos y trazar la ruta que seguía la persona que los grababa, la policía ya tenía un sospechoso. "Me voy a hablar con el Fiscal de Criminalidad Informática de Madrid y me dijo que si no había víctima, no había caso", cuenta en la serie documental. Es por este motivo por el que comenzó a perseguir al individuo. "La única opción era identificar a víctimas nuevas, siguiendo al tío y ver en qué momento graba a una chica y, en ese momento, identificar a la víctima", relata.

"Es una locura, es imposible", llegaron a decirle. "Ya, pero lo tenemos que intentar", fue su respuesta. Ella tenía un bebé de ocho meses cuando todo esto ocurrió y tenía que salir de casa corriendo cada vez que la avisaban de que esta persona salía a la calle. "Iba al tren desde el trabajo hasta Atocha y luego, se metía en el metro. En el tren, normalmente, no iba haciendo nada, pero cuando llegaba al metro, sí".

Era en ese momento cuando ponía su mochila en el suelo, con el bolsillo abierto. Ahí colocaba el dispositivo con el que grababa a las chicas. "Se cambiaba de vagón. Entraba y luego, salía. Se cambiaba de vagón en el momento en el que iban a cerrar las puertas. Creíamos que tomaba medidas de seguridad, pero no era eso. Estaba pendiente de las chicas", describe. "No nos había visto, lo que pasa es que se iba al vagón de al lado porque había visto a una rubia o una con un vestido que le interesaba más".

El agresor no tenía ningún tipo de víctima preferida, solo hacía falta que fueran mujeres. "Daba igual años, complexión... mientras llevara falda o vestido", afirma la policía. En el momento en el que creían que estaba grabando, un agente de paisano se quedaba con la víctima y el otro, lo seguía.