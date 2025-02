"Si alguien te pide dinero por hacer un casting, ¡huye!": así operó la organización detrás de la web fraudulenta de 'Juego de Tronos'

El gancho era único: participar como extra en 'Juego de Tronos', que rodaría los próximo meses en Sevilla. 'Operación Oberyn', se centró en dar con los estafadores que estaban detrás de la fraudulenta web 'castingjuegodetronos.com'. Una organización que aseguraba inscribirte en el casting de la serie, pero, en realidad, encerraba una trampa.

"Esa trampa era una pagina web que lo que hacia era redirigir a un número de tarificación especial para mantenerte al teléfono todo el tiempo posible a la gente", explica el periodista Juan Cano. "Cuando haya un casting donde haya que pagar lo más mínimo, sea a través de una línea de teléfono o un número especial, no da buenas sensaciones", lamenta Rafael Guardamuro, víctima de 'Operación Oberyn ', que asegura que "si alguien te pide pasta en un casting, ¡huye!".

Al llamar al número te informaban de su coste, algo que por ley es obligatorio. Te informaban que era 1,20 el minuto. A continuación, saltaba a otra locución que te indicaba que la línea estaba saturada. Te comunicaban que la atención tardaría unos minutos y te mantenían 10,15 o hasta 20 minutos al teléfono, mientras estaban tarifando. "Posteriormente, otra locución te decía que no podía atenderte y, finalmente, te facilitaban el teléfono real de la productora de Juego de Tronos", explica Rubén Reguero, oficial del grupo de delitos de telecomunicaciones de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que detalla la sorpresa de la productora de la serie al conocer el fraude.

"En un par de llamadas podían ser 50 o 60 euros. Detectamos más de 2.000 llamadas. La gente no denunciaba, no porque fuese poco dinero, sino porque en la mayoría de los casos no eran conscientes de haber sufrido un fraude. Constatados, fueron más de 100mil euros en unas semanas", detalla Reguero.

