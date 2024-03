María Vicente sufre una rotura completa del tendón de aquilés. Este viernes se ha lesionado e inmediatamente ella misma se daba cuenta de que algo grave había ocurrido: "No, por favor, no... Otra vez no".

Todo ocurría en la prueba de altura. En el apoyo se rompía el tendón de aquiles. Una terrible lesión. Llegaba con la mejor marca después de su última lesión.

Después ha hablado entre lágrimas: "Cuando hablemos con el doctor, me llevarán a Barcelona para operarme y empezar la rehabilitación".

Y cuenta cómo ha sido el momento: "En el apoyo he escuchado un 'crac'". Hace dos años otra lesión frenaba su progresión. Y volvía a competir el verano pasado.

Ahora, en el mundial de atletismo, llegaba con su mejor marca y como gran favorita al oro. Pero todo se ha torcido. Y ahora España perderá una gran opción de medalla en París. Eso sí, no se rinde: "Gracias a todos por el ánimo y volveré más fuerte".