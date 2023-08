El tenis de mesa o también conocido como ping-pong, ha brindado una gran alegría al deporte español. El experimentado jugador Josep Madurell se ha proclamado ganador, en categoría de veteranos, del campeonato de Europa de este deporte con nada más y nada menos que 85 años en Sandefjord, Noruega.

Madurell ha estado con 'Jugones' donde ha explicado las claves de su épico triunfo en tierras escandinavas sin perder ni un sólo set durante todo el torneo: "Entreno, dedicación y constancia, si no es a base de esto no se consigue nada".

El veterano palista español ha revelado lo duro que ha sido para él conseguir este título: "Había conseguido la medalla de bronce, el año pasado la de plata, y este año por fin he conseguido la de oro".

El éxito no se consigue de un día para otro y Madurell es la mejor prueba de ello. El campeón de Europa de tenis de mesa hizo gala de toda una vida dedicada a este deporte: "Empecé a jugar ocho o nueve años y desde entonces no he dejado de jugar".

Su palmarés se extiende hasta la friolera cantidad de 54 títulos conseguidos a lo largo de toda su trayectoria, entre los que se incluyen varios campeonatos de España.

A pesar de su edad, la retirada no es algo que Josep Madurell contemple, o al menos de momento, su siguiente parada será Roma, donde se disputará el campeonato del mundo: "Mi próximo objetivo son los campeonatos del mundo de Roma".