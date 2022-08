Tras reflexionar sobre los bares y la patria, en la tercera entrega de 'Usted está aquí' Wyoming se adentra en otro tema trascendental para el pasado y el presente de la sociedad española: el sexo.

Junto a su amigo íntimo David Trueba en el papel de moderador, el presentador de El Intermedio habla abiertamente de algunas de sus experiencias y recuerdos más íntimos.

La conversación entre Wyoming y Trueba comienza con una curiosa pregunta del cineasta: "¿Tú te acuerdas la primera vez que viste un pene?". "Pues sí, era el mío", responde el cómico sorprendido ante esta cuestión. Después de que David Trueba matice que se refería "a uno grande", Wyoming procede a contar una singular anécdota de su infancia.

Para hablar de la primera vez que vio un pene, el humorista tiene que trasladarse a sus estancias en el pueblo. Cómo explica Wyoming en el vídeo que acompaña a la noticia, se encontraba en un remolque cuando un vendimiador decidió mostrarle su gran talento oculto. "Sacó un pedazo mango, macho. Pero una estaca", revela el cómico, que asegura que se quedó "sobrecogido".

Después de esta revelación, el cómico ha querido realizar una puntualización lingüística sobre los vocablos 'pene' y 'polla': "La gente creen que son sinónimos, y para nada". Según Wyoming, los dos términos que aluden al falo no guardan este tipo de relación semántica ya que no son siempre sustituibles: "Tú no puedes entrar en el médico y decir: 'Doctor, me pica la polla'".

Dónde ver 'Usted está aquí'

