Después de una prueba Ana Pastor analiza cómo están los resultados de los famosos. Javier Capitán, Irma Soriano y Jesús Álvarez, del equipo Yeyé, tienen 1100 puntos mientras que el equipo de los Guay, formado por Inma del Moral, Raúl Pérez y Adriana Abenia, lleva ya 1300. Por su parte, la generación Like, de Carlos Peguer y Mariang Maturana, del podcast 'La Pija y la Quinqui', y Ger Sánchez, solo logra, de momento, 700 puntos.

"Tiene su lógica", destaca Adriana Abenia, de los Guay, y es que afirma que mientras "los Yeyé empiezan a ser olvidadizos, los Like están a por uvas". "Nosotros estamos en la cresta de la ola", destaca la presentadora. Sin embargo, su 'dardo' recibe respuesta del equipo de los Yeyé. Y es que Jesús Álvarez no se lo deja pasar y le responde haciendo referencia a su memoria: "¿Cómo te llamabas tú?, que se me ha pasado".